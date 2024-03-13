Esnafın mübarek Ramazan ayını kutlayan CHP Adayı Çöphüseyinoğlu, ziyaret ettiği her iş yerinde yoğun ve sıcak ilgiyle karşılanırken, esnafın içinde bulunduğu son durumu gözlemledi ve ağır ekonomik şartlardan dolayı iş yapamaz hale gelen esnafın dertleriyle dertlendi.



Esnaftan değişim isteyen Çöphüseyinoğlu’nun talebi ise olumlu karşılanırken, çok sayıda esnaf, “Artık değişim zamanı geldi” diyerek, Çöphüseyinoğlu’na destek vereceklerini beyan ettiler.

İş yerlerini tek tek gezerek iş yeri sahiplerine hayırlı işler ve bol kazançlar, çalışanlara da kolaylıklar dileyen Çöphüseyinoğlu, “Belediye Başkanı seçildiğim takdirde esnafımıza her zaman kapımız açık olacak. Sorunlarınızın çözüm adresi biz olacağız. Bu yüzden sizlerin değerli oylarına talibim” dedi.



Bu korkunç ekonomik sarmal içerisinde sosyal ve halkçı belediyecilik anlayışı ile yola çıktıklarını kaydeden Çöphüseyinoğlu, ziyaretlerde ayrıca halkçı ve sosyal belediyecilik projelerinin yer aldığı broşürleri esnafla paylaştı.

CHP Belediye Başkan Adayı Mimar H. Levent Çöphüseyinoğlu’na ziyaretlerde ise İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Milletvekili Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, İl Genel ve Belediye Meclis üyesi adayları ile bazı parti yöneticileri eşlik etti. (Haber Merkezi)