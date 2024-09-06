İlimizdeki genel asayiş konularının Esnaf Odaları Temsilcileri ile değerlendirildiği Asayiş Toplantısı, Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür ve ilgili Esnaf Odaları temsilcileri ile gerçekleştiren toplantıların oldukça yararlı olduğunu ve güzel sonuçlar elde edildiğini belirten Vali Dağlı, süreçleri iyi yöneterek Esnaf Odaları ile koordinasyon içerisinde bu çalışmaları yürütmeye devam edeceklerini ifade etti.

Editör: HABER MERKEZİ