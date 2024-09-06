Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, şehit ailelerini yalnız bırakmıyor. Bu çerçevede Vali Dağlı, 1999 yılında şehit olan J. Kom. Onb. Hakan Koç'un ailesini ziyaret etti. Ziyarette İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Naim Çetinkaya, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Sahit Aydın ve İl Müftüsü Şahin Yıldırım hazır bulundu.

Vatan toprakları üzerinde huzur ve güvenin temini için görevleri sırasında canlarını feda eden şehitlerin hiçbir zaman unutulmayacağını vurgulayan Vali Dağlı, “Şehitlerimizin bizlere bıraktığı en değerli emanetler aileleri. Şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak bizim en önemli görevimizdir. Devletimiz, her zaman sizlerin maddi, manevi yanındadır. Vatan uğruna toprağa düşen tüm şühedamıza Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum. Aziz şehitlerimizin ruhu şâd, makamları âli olsun” dedi.

Şehit annesi Ferdane ve babası Ahmet Koç, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Vali Dağlı ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Editör: İHA AJANS