Sivas’ta düzenlenen Ahmet Ayık U15 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonasında mücadele eden Belediye İskilipspor Kulübü güreşçisi Özdenur Özmez’in 62 kiloda şampiyon olmasının ardından kardeşi Esma Özmez de 50 kiloda altın madalya kazandı. Böylece Yunanistan’da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası’na Çorum’dan katılacak sporcu sayısı 4’e yükseldi.

Güreş Federasyonu tarafından Sivas’ta düzenlenen Ahmet Ayık U15 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonasında mindere çıkan Belediye İskilipspor Kulübü güreşçisi Özdenur Özmez’in şampiyon olmasından sonra bir şampiyonluk ve dolayısıyla Avrupa bileti de kardeşi Esma Özmez’den geldi.

ÖZMEZ KARDEŞLER YUNANİSTAN YOLCUSU

50 kiloda mindere çıkan Belediye İskilipspor Kulübü güreşçisi Esma Özmez, elemelerdeki tüm rakiplerini yenerek adını finale yazdırdı. Finalde İstanbul Beylikdüzü’nden Ece Çaça ile karşılaşan Esma Özmez, rakibini mağlup ederek Türkiye şampiyonu oldu. Esma özmez de kazandığı bu başarı ile 15-17 Mayıs tarihlerinde Yunanistan’da düzenlenecek Avrupa Şampiyonasında Türkiye’yi temsil etme hakkı elde etti.

Esma Özmez ile birlikte Avrupa Şampiyonası’na Çorum’dan katılacak sporcu sayısı dörde yükseldi. Daha önce de Özdenur Özmez’in yanı sıra erkeklerde

Berat Veli Körpeş ve Ömer Vargeloğlu Sivas’ta şampiyon olup Yunanistan’da yapılacak Avrupa şampiyonasında milli mayoyu giymeye hak kazanmışlardı.