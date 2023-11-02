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Geçtiğimiz günlerde CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız'ı da ziyaret edenAtanamayan Uzman Çavuşları Derneği (ATAUZDER) Genel Başkanı Mustafa Gündeşli ve beraberindeki heyet, atanamayan uzman çavuşların atamasının yapılması için partilerin genel başkanları, grup başkan vekilleri ve milletvekilleri ile görüşüyor.

Bize ulaşan Atanamayan Uzman Çavuşları Derneği (ATAUZDER) Başkan Yardımcısı Hasan Akyüz, "Ülkemizin güvenliği için en ön saflarda görev yapmış kahraman insanların yaşadığı sorunlara dikkatinizi çekmek istiyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görev yapmış, çeşitli nedenlerle görevini kendi isteğiyle sonlandırmış ve atanamama sorunuyla karşılaşan Eski Uzman Çavuşlar olarak bizler, kamuoyunun desteğini ve ilgisini talep ediyoruz" dedi.

ATAUZDER Genel Başkanı Mustafa Gündeşli'nin açıklaması;

"Devletimiz, Bayrağımız ve Milletimiz için yıllarca en ön saflarda mücadele etmiş kahraman eski uzman çavuşların yaşadığı sorunlara dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Çeşitli nedenlerle görevini kendi isteğiyle sonlandırmış ve atanamama sorunuyla karşılaşan bizler, kamuoyunun desteğini ve ilgisini talep ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde uzun yıllar hizmet vermiş olan biz Eski Uzman Çavuşlar, devletimizin kanunla vermiş olduğu atama hakkımızı kullanmak ve kamu kurumlarına memur olarak atanabilmek istiyoruz. Ancak referans eksikliği, kota doluluğu ve boş kadro olmaması söylemi ve çeşitli engeller nedeniyle bu hakkımızı kullanamıyoruz. Bu durum, binlerce kişinin yaşadığı bir mağduriyettir Bundan dolayı aileler zor durumda yuvalar dağılmaktadır.

Bizler, terörle mücadelede, sınır ötesi operasyonlarda ve vatan savunmasında canını ortaya koymuş, görevini layıkıyla yerine getirmiş insanlarız. Ancak atanma sorunu nedeniyle işsizlikle ve mağduriyetle karşı karşıyayız. Atanma hakkımızın kullanılmasını ve yaşadığımız bu mağduriyetin giderilmesini talep ediyoruz.

Bu sorunu gidermek için vatan uğrunda bedel ödeyen kahramanlara destek olmanızı ve sesimizi daha geniş kitlelere duyurmanızı rica ediyoruz. Bu konuda kamuoyunun farkındalığını artırmak, yetkililerin dikkatini çekmek ve yaşadığımız sıkıntıları gidermek için desteğiniz çok önemlidir. TBMM'de sayısız milletvekilleri ile görüşmeler sağladık ve olumlu sonuçlar aldık. Bizler haklı mücadelemizde siz saygıdeğer basın yayın kuruluşlarından bizlere destek vermenizi rica ediyoruz. İlginiz için şimdiden teşekkür ederiz."