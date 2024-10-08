Çorumspor altyapısında yetiştikten sonra Çorum'da Sungurlu Belediyespor, Ortaköy Belediyespor ve Osmancık Belediyespor gibi takımlarını formalarını BAL'da terleten Çorumlu futbolcu Taha Arslan daha sonra Ladik Belediyespor, Kurşunlu Belediyespor, Niksar Belediyespor ve Etispor Kulübü formalarını terleten Taha Arslan bu sezon için Çankırı FK ile anlaştı. Yeni takımı Çankırı FK ile ilk maçına önceki gün Çorum'da Mimar Sinanspor'a karşı çıkan Çorumlu futbolcunun Sungurlu Belediyespor'da oynadığı dönemki hocası Hüseyin Eğer'e de rakip olması dikkat çekti.

Editör: RIFAT KARA