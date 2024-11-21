Ahlatcı Çorum FK’nın başarılı deplasman performansına karşılık bu hafta konuk olacağı Esenler Erokspor’un ise iç saha karnesi vasat. İstanbul temsilcisi, evinde oynadığı 5 maçta 8 puan topladı.
12.haftalık periyotta 5 galibiyet, 2 beraberlik, 5 yenilgi alarak 17 puan toplayan Esenler Erokspor 11.sırada yer alırken, attığı 19 gole karşılık 16 gol yedi. İstanbul temsilcisi, 17 puanın 8’ini evinde oynadığı maçlarda aldı. Yeşil-sarılı ekip, sahasında oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi alarak 8 puan toplarken, attığı 10 gole karşılık kalesinde 6 gol gördü.
İstanbul ekibi, evindeki maçlarda Yeni Malatyaspor’u 2-1, Pendikspor’u 4-0 yenerken, Şanlıurfaspor’la 1-1, Keçiörengücü ile 2-2 berabere kalıp Gençlerbirliği’ne 2-1 yenildi.