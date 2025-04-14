Düzenlediği etkinlikler ve Ahlatcı Çorum FK’nın İstanbul’da oynadığı maçlardaki taraftar organizasyonları ile de dikkat çeken İstanbul Esenler Çorumlular Kültür ve Dayanışma Derneği’nin merkezinde gerçekleştirilen kongreye 3 dönemdir başkanlık görevini yürüten Kemal Alkan tek aday olarak girdi. Oyların tamamını alan Alkan, 300’e yakın kongre üyesi bulunan derneğin dördüncü kez başkanlığına seçildi.

Alkan, yaptığı teşekkür konuşmasında, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da İstanbul’daki Çorumluları tek çatı altında toplamaya, sosyal ve kültürel etkinliklerde bir araya getirmeye devam edeceklerini söyledi.