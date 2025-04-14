Sık sık, “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganının atıldığı mitingde Ekrem İmamoğlu'nun mesajının okunmasının ardından kürsüye CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Ekrem İmamoğlu sadece CHP'lilere değil; İmamoğlu bu meydanda olduğu gibi tüm siyasi partilere, tüm demokratlara, sosyal demokratlara, muhafazakâr demokratlara, milliyetçi demokratlara, liberal demokratlara, sosyalist demokratlara, Kürt demokratlara, Türkiye'nin bütün demokratlarına emanettir” ifadelerini kullandı.

“Gücünü milletten almayanlar; millete değil, okyanus ötesine, başka ülkelere, başka kıtalara, başka liderlere göz kırpanlar kaybetmeye mahkûmdur” diyen Özel, şunları söyledi:

“Biz sırtımızı Amerika'ya değil, millete dayıyoruz. Biz gücümüzü Trump'tan değil, milletten alıyoruz. Dün işgale gelenlere kırmızı halı serenler vardı, bugün darbe yapmak için yurtdışından icazet alanlar var. Dün ihanet ettiği halktan kopuk İngiliz zırhlısı ile kaçanlar vardı, bugün millet iradesinden korkup sandıktan kaçanlar var. Ve dün yedi düvele karşı direnenler vardı, bugün cuntaya, cuntacılara başkaldıran Saraçhane, Maltepe, 81 ilde sokaklara akan milyonlar Samsun'da ilk adımı atan kahramanlar var. Hep birlikte bu düzene, bu tek adam düzenine başkaldırıyoruz.”

ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Özel, “Sandığa var mısın? Korkma! Milletten korkan adab olmaz. Millet seni sandığa çağırıyor. Millet erken seçimin ilk adımını yine Samsun'dan atıyor. Millet sandık istiyor, artık millet başında emekliyi aç bırakan, asgari ücretliyi süründüren, gençleri işsiz bırakan, gençlerin gelecek umudunu söndüren ve seçimi kazanamayacağını anlayınca geldiği demokrasi treninden inen, sandıktan kaçan, sandıktan korkan bir otokrat istemiyor. Millet, demokratlar seçim istiyor” diye konuştu.

KAMPANYADA İMZA SAYISI 10 MİLYONU AŞTI

İmamoğlu'nun serbest kalarak cumhurbaşkanı adayı olmasını ve erken seçimi isteyen imza kampanyası için son sayıyı veren Özel, “Şimdi buradan, Samsun’dan bugün öğlen saatlerinde aldığımız rakamı bütün Türkiye’ye duyurarak ve dün akşamüstü saat 17:00 itibari ile bugün öğlen yaptığımız sayımın sonucuna göre dün 10 milyonuncu imza aşılmıştır, emeğinize sağlık. Hedefimiz büyük, yolumuz uzun. Seçmenin yarısından bir fazlasına ulaşana kadar hep birlikte çalışacağız. Hep birlikte üreteceğiz” dedi.

Editör: SELDA FINDIK