ÇORUM'DA YENİ HAFTADA HAVA NASIL OLACAK?

Çorum'da sıcaklık hissedilir derecede artması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son hava durumu raporuna göre Çorum'da en yüksek sıcaklık 21 en düşük sıcaklığın ise 14 derece olması bekleniyor. Kentte hafta sonuna kadar yağış görülmezken, 19 Nisan Cumartesi günü gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor.

ZİRAİ DON UYARISI

Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, İç Anadolu, İç Ege, Göller Yöresi, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da zirai don hadisesi beklendiğinden tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçelere yönelik hazırlanan sıcaklık tahminlerini dikkatle takip etmeleri ve zirai don riskine karşı gerekli tedbirleri almaları önem arz etmekte.

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