Ahlatcı Çorum FK, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 32.hafta maçında konuk olacağı Erzurumspor FK ile resmi maçlarda 6. kez karşılaşacak.

Profesyonel liglerdeki 12. sezonunu geçiren Ahlatcı Çorum FK, Erzurum temsilcisi ile daha önce 5 kez karşılaştı. Kırmızı-siyahlı ekip bu maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi alarak 4 puan toplarken, attığı 5 gole karşılık 8 gol yedi.

İki takım ilk kez 2012-2013 Sezonunda rakip oldu. Erzurum’da oynanan maçı 2-0 kaybeden Ahlatcı Çorum FK, Çorum’da ise 3-0’lık skorla sahadan puansız ayrıldı.

2013-2014 Sezonunda da aynı grupta rakip olan iki takımın Çorum’daki mücadelesi 1-1 biterken, Erzurum’da oynanan maçı Erzurum temsilcisi Dadaşlar 1-0 kazandı.

Bu sezon da 1.Lig’de rakip olan iki takım arasında, 15.haftada, Çorum’da oynanan maçı Ahlatcı Çorum FK 4-1 kazanarak rekabetteki ilk galibiyetini aldı.

Ahlatcı Çorum FK ile Erzurumspor arasında, 2015-2016 Sezonunun devre arasında, Antalya’da oynanan hazırlık maçı ise 2-2 bitti.