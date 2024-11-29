Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde mücadele eden Ahlatcı Çorum FK, 14.hafta maçında 30 Kasım Cumartesi günü Erzurumspor’la sahasında karşılaşacak. Çorum Şehir Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak maç iki takım arasındaki 7.karşılaşma olarak kayıtlara geçecek. Geride kalan 6 maçta Erzurumspor’un bariz üstünlüğü dikkat çekiyor.

DAHA ÖNCE 6 KEZ KARŞILAŞTILAR

Profesyonel liglerdeki 13.sezonunu geçiren Ahlatcı Çorum FK, Erzurumspor’la bugüne kadar 3.Lig’de, 4, 1.Lig’de 2 olmak üzere 6 kez karşılaştı.

3.Lig’deki 4 maçın 3’ünü Erzurumspor kazanırken, 1 karşılaşma berabere bitti. 1.Lig’de ise taraflar 1’er galibiyet aldı.

Çorum’da oynanan 3 maçta taraflar birer galibiyet alırken, 1 karşılaşma berabere bitti. Erzurum’daki 3 karşılaşmada da Ahatcı Çorum FK puan alamadı. Kırmızı-siyahlı ekip, rakibine karşı 4 puanını da Çorum’da aldı.

İLK SEZON İKİ MAÇI DA ERZURUM KAZANDI

Ahaltcı Çorum FK, ilk kez 2012-2013 Sezonunda 3.Lig’de mücadele ederek profesyonel liglerde boy göstermeye başladı. O zamanki adı Çorum Belediyespor olan Ahlatcı Çorum FK, ilk sezonunda Erzurumspor’la 3.Lig 3.Grup’ta rakip oldu.

İki takım ilk kez 3.haftada karşılaşırken, 23 Eylül’de Erzurum Kazım Karabekir Stadı’nda oynanan maçı Dadaşlar 39.dakikada Fatih Arat, 51.dakikada da Fatih Gültekin’in golleriyle 2-0 kazandı.

Sezonun ikinci yarısında, Çorum’da oynanan 20.hafta maçını da Erzurumspor 3-0 kazandı. 3 Şubat 2013’te, Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nda yapılan karşılaşmada konuk takıma galibiyeti getiren golleri ise 4.dakikada Kemal Akbaba, 69 ve 75.dakikalarda ise Ahmet Baykal attı.

İLK PUAN 2013’TE

Ahatcı Çorum FK ile Erzurumspor, 2013-2014 Sezonunda bu kez 3.Lig 2.Grup’ta rakip oldu. İki takım, 17.haftada Çorum’da karşılaşırken, Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nda, 15 Aralık 2013’te oynanan maç 28.dakikada şu anki Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın ve 38.dakikada da Erdinç Pekgöz’ün karşılıklı golleriyle 1-1 bitti. Ahlatcı Çorum FK, rakibine karşı ilk puanını almış oldu.

ERZURUM’DA DADAŞLAR TEK GOLLE KAZANDI

Sezonun ikinci yarısında, Erzurum’da oynanan 34.hafta maçını ise Erzurumspor tek golle kazandı. 4 Nisan 2014’te, Kazım Karabekir Stadı’nda oynanan maçta mavi-beyazlı ekibe galibiyeti getiren gol 53.dakikada Mustafa Özkaya’dan geldi.

İLK GALİBİYET

Ahaltcı Çorum FK ile Erzurumspor yaklaşık 10 yıl aradan sonra bu kez geçen sezon 1.Lig’de rakip oldu.

İki takım, 15.haftada Çorum’da karşılaşırken, 10 Aralık 2023’te, Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanan maçı Ahlatcı Çorum FK 4-1 kazanarak rekabetteki ilk galibiyetini aldı. Erzurumspor’un 8.dakikada Mustafa Yumlu ile öne geçtiği maçta Kırmızı-siyahlı takıma galibiyeti getiren golleri 45+2’de Ahmet Sağat, 59’da Ozan Sol, 79’da Thomas Verheydt ve 88’de Eren Aydın attı.

Sezonun ikinci yarısında Erzurum’da oynanan 32.hafta maçını ise Erzurumspor kazandı. 28 Nisan 2024’te, Kazım Karabekir Stadı’nda oynanan maçta Ahlatcı Çorum FK’nın tek golünü 86’da Thomas Verheydt atarken, ev sahibi takımın golleri 50’de Celal Hanalp ve 90+5’te Mustafa Yumlu’dan geldi.