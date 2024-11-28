Ahlatcı Çorum FK’nın Cumartesi günü 13.hafta maçında konuk edeceği Erzurumspor’un deplasman karnesi iyi değil. Mavi-beyazlılar 13 maçta topladıkları 22 puanın sadece 4’ünü rakip sahalarda alabildi.

LİGİN EN İYİ İÇ SAHA TAKIMI

13 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik, 5 yenilgi alarak 22 puan toplayan Erzurumspor, attığı 18 gole karşılık 11 gol yedi ve puan cetvelinin 5.sıradasında yer alıyor.

Dadaşlar, 22 puanın 18’ini sahalarında oynadıkları maçlarda aldılar. 7 iç saha maçında 6 galibiyet, 1 yenilgi alan Erzurumspor, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin en başarılı iç saha takımı olarak dikkat çekiyor. Mavi-beyazlı ekip, sahasındaki tek yenilgisini geçtiğimiz hafta Fatih Karagümrük’e karşı 3-1’lik skorla aldı.

DEPLASMAN KARNESİ İYİ DEĞİL

Erzurumspor. Ligin en başarılı iç saha takımı olmasına karşılık Yeni Malatyaspor, Adanaspor ve Ankaragücü’nün ardından en kötü dördüncü deplasman takımı olarak dikkat çekiyor.

Mavi-beyazlılar sahalarında oynadıkları 6 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik, 4 yenilgi alarak 4 puan toplarken, attıkları 4 gole karşılık 4 gol yediler. Erzurum ekibi, 13 maç sonunda kaybettiği 17 puanın 14’ünü deplasmanda yitirdi.