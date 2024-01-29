MHP'li Eryücel ve Çırak ziyarette Karadeniz Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bardakcı, Birlik Müdürü Bülent İnce ve Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Kaval ile bir süre görüştüler.

Karadeniz Birlik yöneticileri tarafından sıcak ilgi ile karşılanan MHP İl Genel Meclis Üyesi Aday Adayı Sinan Eryücel ve Belediye Meclis Üyesi Aday Adayı Ahmet Yağmur Çırak, Birliğin çalışmaları hakkında bilgi aldılar.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Birlik yöneticileri ise, MHP’li aday adaylarına çıktıkları bu hizmet yarışında başarı temennisinde bulundular.