662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri 7-9 Temmuz tarihleri arasında Edirne’de yapıldı. Tüm Türkiye’nin merakla beklediği tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde altın kemer Antalya’dan Yusuf Can Zeybek’in olurken, ikincilik kürsüsüne yine Antalya’dan İsmail Balaban çıktı. Balıkesir’den Mehmet Yeşil üçüncü, Kocaeli’nden Hüseyin Gümüşalan ise dördüncü oldu.

ERYÜCEL

ÜÇÜNCÜLÜK

KÜRSÜSÜNDE

Çorum Belediyesi Spor Kulübü pehlivanlarından Bekir Eryücel tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde baş altı kategorisinde mücadele etti. 93 pehlivanın yer aldığı baş altı kategorisinde üçüncü olmayı başaran Çorumlu pehlivan gelecek yıl baş kategorisinde mücadele etmeye hak kazandı. Eryücel’in üçüncü olduğu kategoride birincilik kürsüsüne Antalya’dan Enes Doğan, ikincilik kürsüsüne ise yine Antalya’dan Osman Kan çıktı. Bu iki güreşçide gelecek yıl baş kategorisinde mücadele edecek.