31 Mart yerel seçimlerinde Çorum ve Türkiye’nin en genç muhtarlarından biri olan Umut Çağrı Elmas, köyde her yıl gelenek haline getirilen Hıdırellez Şenliği’ni seçimin ardından da düzenledi.

Şenlikte birlik ve beraberliğin sağlanması, birbirleriyle görüşemeyen insanların şenlik sayesinde bir araya gelmesini sağladıklarını dile getiren Elmab “Geleneksel Mısır Çorbamız vazgeçilmez ikramımız, bunun yanında diğer yemek çeşitlerinden ikramda bulunuyoruz” dedi.

Her yıl katılımın artarak devam ettiğini ifade eden Muhtar Elmas, günün sonunda gençlerin geleneksel Çerkes oyunu ile şenliğe katkı sağladığını kaydetti.



Üniversite öğrencisi olan Ertuğrul Köyü’nün Muhtarı Umut Çağrı Elmas, köyüne hizmet etmenin kendisini mutlu ettiğini, köyüne hizmeti görev, sorumluluk ve önemli bir vazife olarak gördüğünü de ifade etti.

Ertuğrul Köyü Hıdıreller şenliklerine Çorum Belediye Başkan Yardımcı Av. İsmail Yağbat, CHP İl Genel Meclisi Üyesi Ümit Er ve CHP yöneticileri, Müftü Yardımcısı Fazil Saraç, Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Çiğdem Çatalkılıç ve Kırıkkale’de yaşayan Suluboya ressamı Şengül Otman da katıldı.