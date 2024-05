Esnafa devlet eli ile yapılan en büyük iyiliğin Esnaf Kefalet Kooperatifleri üzerinden kullanılan krediler olduğunu hatırlatan Erdoğan Yılmaz, “Artık onunda hiçbir cazibesi kalmadı. Yatırımın, ticaretin üretimin önünün açılması gerekir. Esnafın yok olması zincirlerin tekelleşmesinin önün açar. Kontrol edilemeyen bir tekelleşme olur. İşsizler Ordusuna her geçen gün iş yerini kapatan Esnaflar da katılır” dedi.

Esnafların ayakta kalmasını sağlayan ve tek tutunacak dalı olan Esnaf Kredilerini kullanmasının hayal olduğunu belirten Yılmaz, esnaf sanatkarın bu faiz yükünün altından kalkamayacağını belirterek; “Esnaf ve Sanatkarlarımızı zora sokacak bu faiz artışının yeniden değerlendirilerek kaldırılmasını önemle talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Erdoğan Yılmaz, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Bugün itibari ile geçmişte kredi kullanan esnaflarımızın da faiz oranları artırıldı. Daha önce % 7,5 ile kredi çekenlerin % 17 ye % 8,5 ile çekenlerin % 18’e, % 9,5 ile çekenlerin % 21’e % 12,5 ile çekenlerin % 24’e çıkarıldı. Yani faiz oranları 2-3 katına çıkarıldığı açıklandı. Esnaflarımızdan yoğun telefon alıyorum. Bu gerçekten de kabul edilebilir bir şey değil. Bu kredileri kullanan çoğu esnafın faiz oranlarının değişken olduğundan haberi bile yok. Esnaf Kefalet Kooperatif yetkilileri takip oranlarının her geçen gün arttığını belirtmekte. Buda esnafın her geçen gün kredi borçlarını ödeyemediklerinin göstergesi. Mevcudu ödeyemeyen esnafımız şu an itibari ile faiz oranının 2-3 kat fazlası ödeme tablosu ile karşı karşıyalar. Bu işin acil düzelmesi gerekir, bu uygulamanın bırakın geçmiş kredilere, yeni verilen kredilerde bile uygulanmaması gerekir.”

Editör: Haber Merkezi