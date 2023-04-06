OHAL döneminde çıkarılan KHK'larla ihraç edilen kamu emekçilerinin göreve iadeleri sürüyor.

7 yıl önce çıkarılan KHK ile Vergi Dairesi'ndeki görevinden ihraç edilen BES Çorum Şube Başkanı Ertuğrul Alper, Ankara 21’inci İdare Mahkemesi’nin kararıyla görevine iade edildi.

Göreve iade edilme kararı ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Alper, “7 yılımızı zehir edildi” diyerek, “Bizim 'iltisak ve irtibatlı' olduğumuz tek ve yegane örgütümüz bize sonuna kadar sahip çıkan KESK ve Büro Emekçileri Sendikası (BES)'dır” dedi. (Taner ŞİMŞEK)