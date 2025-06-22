Ahmet Emin Ahlatcı’nın düğününe katılmak için Çorum’a gelen ünlü spor yorumcusu Ertem Şener, yaptığı sosyal medya paylaşımıyla şehre olan sevgisini gösterdi.

Ertem Şener’in “Hoş bulduk güzel Çorum” mesajı kısa sürede binlerce beğeni aldı. Şener’in ziyareti yerel halk tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Spor medyasının sevilen ismi Ertem Şener, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı’nın oğlu Ahmet Emin Ahlatcı’nın düğün töreni için Çorum’a geldi. Ünlü sunucu, gelişini kişisel X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Şener, Çorum’a ulaştıktan kısa süre sonra yaptığı sosyal medya paylaşımında “Hoş bulduk güzel Çorum” notunu düştü ve şehrin farklı noktalarından çekilmiş iki kare fotoğraf paylaştı. Şener’in paylaşımı kısa sürede büyük ilgi görürken, Çorumlu takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Ertem Şener’in de Çorum’da görüntülenmesi, şehri sosyal medyanın gündemine taşıdı.

Editör: Haber Merkezi