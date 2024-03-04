31 Mart 2024 mahalli idareler yerel seçimleriyle ilgili çalışmalarını sürdüren İYİ Parti Belediye Başkan Adayı Ahmet Ertekin, bölgenin en büyük ve kapsamlı sanayi sitesi olan Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi’ni ziyaret etti.

Kooperatif Başkanı Mustafa Fındıkcı, yönetim kurulu üyeleri Numan Özçetin, Yalçın Keşçi ve Alihan İdikut, yüklenici firma yöneticileri İrfan Yaşar ve Çağrı Yaşar ile kooperatif ortakları ve çalışanları tarafından karşılanan Ertekin, onuruna verilen yemekte bazı projeleri hakkında bilgileri paylaştı.



Ziyarette, PANKOBİRLİK Başkanı Ahmet Pehlivan, Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz, Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, Çilingirler, Sobacılar ve Tenekeciler Odası Başkanı Hasan İlhan, Dikici ve Kunduracılar Odası Başkanı Cumhur Palabıyık, Kalaycılar ve Hırdavatçılar Odası Başkanı Sedat Ek, Karacaköy Köyü Muhtarı Salih Biçer ile birlikte İYİ parti Belediye Meclis Üyesi adayları da yer aldı.

İYİ Parti Belediye Başkan Adaylığı ile ilgili süreci anlatan Ahmet Ertekin, seçim çalışmalarından kendilerine gösterilen ilgi ve alakadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kendisinin de uzun yıllardan beri Çorum’da müteahhitlik ve esnaflık yaptığını hatırlatan Ertekin, özellikle de esnafın belediye ile ilgili ilişkilerinden işlerini kolaylaştırmak için yola çıktığını vurguladı.

Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi’nin de Çorum’da yapılan en büyük sanayi sitesi projesi olduğunun altını çizen Ahmet Ertekin, “Ben de müteahhitlik yaptım. Böyle bir projenin günümüz ekonomik şartlarında bu duruma getirilmiş olması çok büyük bir başarıdır. Bu başarıda kooperatif başkanı ve yönetimi ile birlikte işi sorumluluğunu üstlenen müteahhit firmanın da çok büyük payı var. Kendilerine Çorum esnafı ve sanatkarı adına teşekkür ediyorum. İnşallah nasip olurda belediye başkanı seçildiğimde bu proje için imkanlarımız ölçüsünde yapmamız gereken ne varsa o desteği sağlayacağımızın sözünü veriyorum” diye konuştu.

Kooperatif Başkanı Mustafa Fındıkcı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek kooperatif hakkında bilgiler verdi. Fındıkcı, İYİ parti Adayı Ertekin’e de seçimlerde başarılar diledi.

(Haber Merkezi)