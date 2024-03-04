İYİ Partili adaylar, 31 Mart yerel seçimleri öncesi çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdürürken, Çorum’da ekonominin kalbinin attığı merkezlerden birisi olan Traktörcüler Sitesi de ihmal edilmedi. İYİ Parti Belediye Başkan Adayı Ertekin, beraberinde Belediye Meclis Üyesi adayları ile birlikte traktörcü esnafı ile dertleşti.



Traktör piyasasının durgunluğunun, piyasadaki hareketsizliğin, çiftçinin üretimden soğutulmasının, traktör alım-satımlarının yok denecek kadar düşmesinin tamamen AKP hükümetinin uyguladığı yanlış ekonomik politikalardan ve belirsizlikten, üreticinin önünü görememesinden kaynaklandığını anlatan Ahmet Ertekin, ekonomik rahatlamanın İYİ Parti kadrolarının uygulayacağı politikalarla mümkün olabileceğini savundu.

Esnafla sohbet eden, sorun ve taleplerini dinleyen Ertekin ve beraberindeki İYİ Parti heyeti, yerel yönetimlerin İYİ’leştirilmesini isteyerek, 31 Mart seçimlerinde alınacak sonuçların ülkenin geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Ertekin, seçmenlerden destek isteyerek, “değişimi ve dönüşümü birlikte başlatalım” dedi.



İYİ Parti heyeti, esnafın sıcak ilgisiyle karşılandı, hayır dualarıyla uğurlandı.

İYİ Partili adaylar, ayrıca Karakaşlar Traktör A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Karakaş’ı da ziyaret ederek bir süre sohbet etti. İYİ Partililer, Karakaş ile sektörün durumunu değerlendirdi.

