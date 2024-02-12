İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, Belediye Başkanı Adayı Ahmet Ertekin, kurucu İl Başkanı ve Milletvekili Adayı Bekir Özsaçmacı, basın toplantısı düzenleyerek partinin 31 Mart’ta yapılacak olan seçime ilişkin projelerini anlattı.

İnönü Caddesi üzerindeki Real Otel’de yapılan toplantıda yerel seçim çalışmaları değerlendirilerek, toplumun tüm kesimlerine yönelik olarak hazırlanan projeler hakkında kısa kısa bilgiler verildi. Toplantıya İYİ Parti İl Yönetim Kurulu üyeleri de katıldı.

ADAY TANITIMI 18 ŞUBAT’TA

Toplantının açılışında konuşan İl Başkanı Yıldız, tüm Türk milliyetçilerini, Atatürk ve Cumhuriyet sevdalılarını yerel seçimlerde birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmeye davet ederek, İYİ Parti’nin seçimlerde büyük bir başarı elde edeceğini vurguladı. Erkan Yıldız, Genel Merkez temsilcilerinin de katılımı ile düzenlenecekleri aday tanıtım toplantısının 18 Şubat 2024 Pazar günü saat 13.30’da Devlet Tiyatro Salonu’nda yapılacağını, projelerin detayını Çorum halkı ile paylaşacaklarını söyledi.

“SIKIŞAN SEÇMENE ÜÇÜNCÜ

BİR YOL SEÇENEĞİ SUNDUK”

Kurucu İl Başkanı Özsaçmacı ise siyasetin artık ittifaklar veya işbirlikleri şeklinde yapılmaya başlandığına dikkati çekerek, sorunlara çözüm üretmek veya iktidar olabilmek için bir duruş sergilemek ve taraf olmak gerektiğini kaydetti. Vatandaşın ya sağ, ya da sol çizgiye mahkum olmadığını, üçüncü bir seçenek olarak toplumun tümüne hizmet eden bir anlayışla yola çıkan İYİ Parti’yi sunduklarını anlatan Özsaçmacı, vatandaşın artık Türk milliyetçiliği ile donatılmış, Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıkan, halkçı bir anlayış sergileyen İYİ Parti’yi tercih edebileceğini bildirdi. Özsaçmacı, üçüncü yolun mimarının İYİ Parti olduğunu vurgulayarak, tüm seçmenleri bu kutlu yolda birleşmeye, değişime destek vermeye davet etti.

“ARTIK ÇORUM’UN HİZMET

MAĞDURİYETİ GİDERİLMELİ”

İYİ Parti Çorum Belediye Başkan Adayı Ahmet Ertekin ise kendisinin daha önce yıllarca MHP çizgisinde siyaset yaptığını, yerel seçimler öncesi MHP’den aday adayı olduğunu, ancak MHP’nin iktidar partisi ile birlikte hareket etmeyi ve aday çıkarmamayı tercih ettiğini hatırlattı.

Atatürk ve Türk Milliyetçisi arkadaşları ile yıllardır hazırlık yaptıklarını vurgulayarak bu nedenle İYİ Parti’den aday olma kararı aldığını söyleyen Ertekin; “İktidar partisi 30 yıldır Çorum’a hizmet getiremedi, sorunları çözemedi. Demek ki bir yerde hata var. Bizler halkımıza, şehrimize hizmet edebilmek adına üçüncü yolu tercih ettik. İYİ Parti’den belediye başkan adaylığı görevine talip oldum. Bu onurlu görevi zaferle taçlandıracağımıza yürekten inanıyorum. Mevcut belediye 5 yıldır Çorum’un problemlerini çözemedi, elle tutulur, önemli bir hizmet getiremedi. Diğer şehirlere düzenlenen gezilerle, rutin çalışmalarla bu 5 yıl geçiştirildi” diye konuştu.

Esnaf, emekliler, işçiler başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin geçim sıkıntısı yaşadığını, halkın büyük bir mağduriyetinin söz konusu olduğunu, gelir adaletsizliği, yaşam koşullarının zorlaşması, işsizlik, yatırım alamamak gibi birçok sorun yaşandığını ifade eden Ahmet Ertekin, insanların kaderine terk edildiğini belirtti.

Toplumun tüm kesimleri için, esnaf, emekliler, sanayici, işçi, tarımla uğraşanlar, öğrenciler, kültür, turizm gibi birçok alanda projeler geliştirdiklerini, şehrin trafik sorunu, konut sorunu, kreş sorunu gibi birçok ihtiyacına cevap verebilecek projelerinin hazır olduğunu dile getiren Ertekin, tabanda çalışmaların devam ettiğini, yerel seçimleri kazanarak ipi göğüsleyen taraf olacaklarını kaydetti.

Ertekin, “Çorum’da her tarafı dilenciler sarmış durumda. Vatandaş geçim sıkıntısı yaşıyor. Belediye imkanları ve kanunların elverdiği ölçüde tüm sorunların üstesinden gelebileceğimize inanıyorum. Toplumu, şehri rahatlatacak projeleri hayata geçireceğiz. Projelerimizin detayını 18 Şubat’ta aday tanıtım toplantısında açıklayacağız. İlimizin en önemli sorunları arasında trafik, kreş, dilenci, mülteci ve konut problemleri var. Tabanda birliği sağlayarak Çorum’u birlikte yönetmeye talibiz” şeklinde konuştu.

Editör: UĞUR GÖRKEM