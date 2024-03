Ahmet Ertekin, beraberindeki partililerle birlikte Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ni ziyaret ederek Birlik Başkanı Recep Gür ile bir süre sohbet etti. İYİ Parti heyeti ayrıca Elektrik ve Su Tesisatçıları Odası Başkanı Erol Bozkurt’u oda binasında ziyaret etti.

İYİ Partili Ahmet Ertekin ve belediye meclis üyesi adayları, Elektrik ve Su Tesisatçıları Odası Başkanı Erol Bozkurt’tan sektörün, oda üyelerinin, esnafın sorun ve talepleri hakkında bilgi aldı. Bozkurt, nazik ziyaretlerinden dolayı İYİ Parti heyetine teşekkür etti.

ÇESOB Başkanı Recep Gür’ü de makamında ziyaret eden Ertekin ve beraberindekiler, esnafın sorunlarını dinleyerek, çözüm önerilerini paylaştı.

10 TON SU ÜCRETSİZ OLACAK

SOSYAL KARTLARLA GIDA DESTEĞİ

Ahmet Ertekin, “Dar gelirli, emekli, dul ve yetimlere 10 ton su ücretsiz olacak” dedi.

Ertekin ayrıca, “İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın sosyal kartlarına her ay 1.000 TL nakit ve 100 ekmek bedeli yüklenecek. Ayrıca her aileye 1 kilo et yardımı yapılacak. Etler ise şehrimizin kasaplarından alınacak” diyerek bazı projelerinden bahsetti.

Zincir marketlere de ruhsat vermeyeceklerini ve yerel esnafı koruyacaklarını dile getiren Ertekin, esnafa, sanatkara sahip çıkacaklarını vurguladı.

ÇESOB Başkanı Recep Gür, İYİ Parti heyetine duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederek, Belediye Başkan Adayı Ahmet Ertekin’e başarılar diledi.

Ziyarette; Belediye Başkan Adayı Ahmet Ertekin’e; Belediye Meclis Üyesi Kontenjan Adayı Bekir Özsaçmacı, Meclis Üyesi Adayı Hakan Kaynar, Süleyman Arda Afat, Özden Atak, parti yöneticileri Necati Burak Peker ve Hüseyin Koca da eşlik etti.

