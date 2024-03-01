İYİ Parti Teşkilatı, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler öncesi esnaf ziyaretlerine Yeniyol Mahallesi ve Uğur Mumcu Caddesi’nde devam etti. İl Başkanı Erkan Yıldız, Belediye Başkan Adayı Ahmet Ertekin, İl ve Merkez İlçe Yöneticileri ve belediye meclis üyesi adaylarının katılımı ile esnaf ziyaretleri düzenlendi.



Belediye başkanlığını kazanmaları halinde Çorum’un değişimini, dönüşümünü, gelecek yüzyıllara hazırlanmasını sağlayacak 19 temel projenin içeriği hakkında bilgi veren İyi Parti Belediye Başkan Adayı Ertekin, vatandaşların sandığa, oylarına ve geleceklerine sahip çıkmasını istedi.



Yerel yönetimlerin İYİ’leşmesi için destek isteyen Ertekin, yetkiyi aldıklarında başta esnaf, sanatkar, işçi, emekli, dul ve yetimler, yoksullar, öğrenciler, kadınlar olmak üzere toplumun tüm kesimlerine sahip çıkacaklarını, Çorum’un trafik, kreş, konut, sosyal alan sorunları öncelikli olmak üzere tüm sorunlarına neşter vuracaklarını söyledi.

İYİ Parti heyeti, vatandaşların, esnafın yoğun ve sıcak ilgisiyle karşılandı.