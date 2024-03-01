Yİ Partililer, 31 Mart yerel seçimleri öncesi dört bir koldan sahaya indi. Belediye Başkan Adayı Ahmet Ertekin ve parti yöneticileri, esnaf ve kurum ziyaretlerini sürdürürken, İl Genel Meclisi Üyeleri adayları köylerde, belediye meclis üyesi adayları da kent merkezinde çalışmalarını sürdürüyor.

İYİ Parti Çorum Belediye Meclis Üyesi Adayı Hakan Kaynar da Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür’ü ziyaret ederek bir süre görüştü.

Esnafın sorunlarının ele alındığı ziyarette konuşan Hakan Kaynar, “Belediyede bir esnaf biriminin kurulması ve belediyemizin esnafımız üzerinden gerçekleştirdiği hizmetler noktasında esnafımıza bu işleri paylaştırmanın artan maliyetler ve pahalılıktan dolayı zaruret olduğu konusunda hemfikir olduk. Kendisine belediye başkan adayımız Ahmet Ertekin adına belediyeyi aldığımızda gerçekleştireceğimize dair söz verdik” dedi.

ÇESOB Başkanı Recep Gür ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Hakan Kaynar’a başarılar diledi.

Editör: HABER MERKEZİ