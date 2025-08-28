Çoklu organ yetmezliği nedeniyle bir süredir Hitit Üniversitesi Erol Olçok ve Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görene Elif Aydoğdu (74) doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Merhumenin cenazesi yarın (29 Ağustos Cuma günü) Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nda düzenlenecek olan hakka yürüme erkânının ardından Mustafa Çelebi Köyü'nde sonsuzluğa uğurlanacak. Defin saati ise ilerleyen saatlerde belli olacak.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi