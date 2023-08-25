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Darbe girişimine direnmek için gittikleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehit düşen Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok ile Olçok ailesinin ahirete irtihal eden büyükleri Dursun, Erdoğan, Hacı Asiye, Bekir Olçok başta olmak üzere tüm şehitler için merkeze bağlı Mecidiyekavak Köyü’nde geçtiğimiz günlerde mevlit programı düzenlendi.

Erol Olçok'un yaptırdığı köy camisindeki programa ailesi ile birlikte Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Çorum Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik, MHP Genel Başkan Danışmanı Eyüp Yıldız, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal ve çok sayıda davetli katıldı. Cevat Olçok ve aile bireylerinin davetlilerle yakından ilgilendiği programda okunan Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahilerin ardından tüm şehitler için dua edildi.