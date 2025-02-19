Hastaneye yeni kurulan Prematüre Retinopatisi (ROP) Tanı Ünitesi ve kütüphane açılışında göreve geldiği günden bugüne yapılan çalışmalarla ilgili kapsamlı bir sunum yapan ve bu süreçte bir çok ilke imza attıklarını söyleyen Başhekim Doç. Dr. Erdal Komut, İnme Merkezi, Sitogenetik ve Moleküler Genetik Laboratuvarı kurulması yönünde çalışmaların devam ettiğini anlattı.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız’ın konuşamaması ve salondan ayrılması konusunun bir yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını vurgulayarak üzüntüsünü dile getiren Komut, açılış törenine katılan protokol üyelerine de ayrıca teşekkür ederek burada tesis edilen aile fotoğrafının ilimiz özelinde çok önemli olduğunu söyledi.

“İNME MERKEZİ İÇİN

İLK ADIMI ATTIK

Hastanede 4 ay önce göreve başladığını, bu süreçte bütün paydaşlarla birlikte hayata geçirdikleri önemli çalışmalardan bahsetmek istediğini vurgulayan Başhekim Komut ilk olarak açılışı yapılan ROP Tanı ünitesi hakkında bilgi verdi. Türkiye’de sınırlı sayıda ilde olan İnme Merkezi ile ilgili bir adım attıklarını söyleyerek bu merkezin önemine değinen Komut, “Türkiye’de sınırlı sayıda seçkin merkezlerde olan bu merkezin burada olmasını istiyoruz. Yıllardır üzerinde çalışıyoruz. Bununla ilgili ilk defa somut adım attık ve Radyoloji Kliniği Öğretim Üyesi Uzm. Dr. Onur Karacif’i işin en iyi yapıldığı merkezlerden biri olan Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde (GATA) görevlendirdik. Birkaç ay daha orada kalacak. Dönüp geldikten sonra ise teknik altyapımız hazır. Çorum artık inme merkezine kavuşmuş olacak. Bizim il dışına yaptığımız nakillerin yarısını inme hastaları teşkil ediyordu. İnşallah bu sorunu da Çorum’un gündeminden çıkarmış olacağız” şeklinde konuştu.

İnme yani halk arasında bilinen adıyla felç ile ilgili konukları bilgilendirerek merkezin yapacağı çalışmaları da anlatan Başhekim Komut, merkezin kurulması halinde sadece Çorum ve ilçelerine değil çevre illere de hizmet verir hale geleceğini, onların da heyecanlı olduğunu, bir bölge ve referans hastanesi olma vizyonu ile çalıştıklarını, bu konuda her gün biraz daha emin adımlar attıklarını kaydetti.



“İKİ ÖNEMLİ LABORATUVAR DA

HASTANEYE KAZANDIRILACAK”

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Komut, özellikle onkoloji hastaları için gerekli olan iki önemli laboratuvarı da hastanelerine kazandırma adına girişimlerinin sürdüğünü kaydetti.

Göreve geldikleri günlerde önlerine koydukları fonksiyonel kapasite artırım ve geliştirici unsurlardan olan Sitogenetik ve Moleküler Genetik Laboratuvarı olduğunu bildiren Başhekim Komut, “Nitekim çok nitelikli bir Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi’miz var. Çok sayıda alanımız faaldir. Bu alanlarda Sitogenetik Genetik Laboratuvarı’nın çıktılarına ihtiyacımız vardı. Hastanemizde yoktu. Önce biz yetkin merkezle protokol yaparak çözebilir miyiz diye çalıştık. Ancak yeterince etkin olmayacağına karar vererek TSO Meclisi’nde konuyu anlattık. TSO yönetimi ve iş insanlarımız derdimizi sahiplendi. Bu konuda bir bütçe çalışması yapıyorlar. Kısa sürede inşallah hastanemiz büyük bir yatırımı tek kalemde almış olacak. Bunun ikinci aşaması da biraz daha maliyetli büyük bir laboravutar olan Moleküler Genetik Laboratuvarı idi. Bu konuda da Hüseyin Ahlatcı ile de bu konuda bir görüşme yapacağız. Yine hastanemize bedelsiz olarak kazandırılmasına çalışıyoruz” dedi.

“ORGAN NAKLİ MERKEZİ

İÇİN ÇALIŞMA SÜRÜYOR”

Organ naklinin önemine değinerek Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak organ nakli merkezi olma yolunda da çalışmalar yaptıklarını belirten Başhekim Komut; “Sadece ilimiz ve bölgemiz özelinde değil yaptığımız çalışmalarla tüm ulusal anlamda katma değer sağlayıp nitelikli merkezlerin sayısını artırıp organ nakli merkezi olabilirmi yiz diye bir çalışmamız vardı. Üçüncü basamak eğitim araştırma hastanesi olma sıfatıyla Tıp Fakültesi Hastanesi olmamız nedeniyle ülkemizin ulusal anlamda da böyle merkezlerin artırılmasına katkı sunmamız gerektiğini düşünerek bir çalışma yaptık.

Bu çalışma kapsamında Genel Cerrahi Uzmanımız Dr. Mahmut Arif Yüksek’i ülkede konunun en yetkin merkezi olan Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi’ne gönderdik. İlk 6 ayını tamamladı ve ikinci bir 6 ay için gönderdik. Sadece insan kaynağı eksiğimiz vardı. Hocamız döndüğünde onun niteliği ve sertifikasyonu üzerine bu merkezi inşa ederek organ nakli yapabilen bir merkez olma vizyonu ile çalışmaya devam ediyoruz.

Bunlar son derece uzun ve karmaşık süreçlerdir. Bakanlıkla yazılı olarak önümüzdeki yıl organ nakli merkezi tesisi yapılacak yerlerden biri olma talebimizi ilettik. Bu konuda bize olumlu dönüş sağlanırsa, fizibilite ve altyapı çalışmalarımız hızlanacak. Biz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayrıca hastanemizde 30 uzman hekimimizi bu konuda görevlendirerek bir komisyon teşkil ettik. Bakanlıktan gelecek cevabı bekliyoruz” şeklinde konuştu.



“İLKLERE İMZA ATIYORUZ”

Yeni teknolojileri sahiplenerek öncelediklerini, 4 aylık süreçte Bakanlık ile yapılan girişimlerle 50’ye yakın tıbbi cihazı hastane bünyesine kattıklarını, dünyada robotik cerrahi sistemi öncülerinden ülkede sadece bazı merkezlerde olan kullanılan Da Vinci Robotik Cerrahi Sistemleri’ni hastaneye simülatif uygulamalar için getirdiklerini ve hedeflerinin bu sistemin ilimizde kullanılması olduğunu anlatan Doç. Dr. Komut, ayrıca LUCAS 3 otomatik kalp masaj sistemini hastaneleri bünyesine katmanın sevincini yaşadıklarını, Epidural anestezi ile ağrısız normal doğum uygulamasını başlattıklarını, ilk defa 3 boyutlu yazıcı ile kişiye özel üretilmiş kalça protezi ameliyatını başarı ile gerçekleştirdiklerini, anne karnında bir bebeğe kan nakli yapıldığını, ikinci yılını dolduran ve Sağlık Bakanlığı’nın da ülke geneline yaymayı hedeflediği Ev Hemodiyaliz Ünitesi uygulamasının iki yılı geride bıraktığını, yataklı Radyonüklid (Atom) Tedavi ünitesinin hizmete açıldığını, 1 tane ameliyathanenin eksiklerinin tamamlandığını sözlerine ekledi.