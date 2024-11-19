Ahlatcı Çorum FK, milli aranın ardından 24 Kasım Pazar günü, Esenler Erokspor’la deplasmanda oynayacağı Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi 13.hafta maçının hazırlıklarını dün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.

Son 3 maçını kazanarak kendisini play-off potasına atan Ahlatcı Çorum FK, yine galibiyet hedeflediği Esenler Erokspor maçına sıkı hazırlanıyor. Kırmızı-siyahlı ekip Pazar günü olduğu gibi dünü de çift antrenmanla geçirdi.

Teknik direktör Serkan Özbalta nezaretinde, tesislerdeki Bülent Üstüner Sahası’nda yapılan günün ilk antrenmanına tedavileri süren Ahmet Said, Loick Landre, Kasongo ve Burak Süleyman katılmadı. Yaşadığı sakatlık sonrası uzun süredir sahalardan ayrı olan Ozan Sol ve ağrıları olan kaptan Ferhat takımdan ayrı bireysel çalışma yaptı.

Isınma ve pas drillerinin ardından 4’e 4, 5’e 5 dar alan oyunları ile devam eden antrenman turnuva ile sona erdi.

Kırmızı-siyahlı takım günün ikinci antrenmanında ise yine Serkan Özbalta nezaretinde yükleme çalışması yaptı. Aerobik dayanıklılık çalışmasının ardından geniş alan oyunları ile antrenman sona erdi.

Ahlatcı Çorum FK bugün yapacağı tek idmanla Esenler Erokspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.