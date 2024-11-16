Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 13.hafta maçında Esenler Erokspor’la deplasmanda karşılaşacak olan Ahlatcı Çorum FK’da hazırlıklar sıkı şekilde devam ediyor.

Kırmızı-siyahlı ekip, dünü de tek idmanla geçirirken, teknik direktör Serkan Özbalta nezaretinde, tesislerdeki Bülent Üstüner Sahası’nda, saat 16.00’da başlayan antrenmana tedavileri süren Ahmet Said, Kasongo, Landre, Mehmet Tayfun ve Burak Süleyman katılmadı.

Isınma ile başlayan antrenman 5’e 2’nin ardından pas drilleri ile devam etti. Pas çalışmasının ardından aerobik koşular yapan kırmızı-siyahlılar, hedefsiz geniş alan oyunları ile antrenmanı tamamladılar.

Ahlatcı Çorum FK bugünü de tek antrenmanla geçirecek olup, Pazar günü tek veya çift antrenmanla Esenler Erospor maçının hazırlıklarını sürdürecek.