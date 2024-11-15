Teknik Direktör Serkan Özbalta nezaretinde Tesisler Bülent Üstünel Sahası’nda saat 17.00’de gerçekleşen antrenmana sakatlıkları devam eden Landre, Kassongo ve Ahmet Said, hasta olan Avounou ve hafif sakatlıkları bulunan Thomas ile kaptan Ferhat katılmazken, Mehdi ise takımdan ayrı çalıştı. Diğer futbolcuların hazır bulunduğu haftanın ilk antrenmanı ısınma hareketleri ile başladı. 5’e 2 pas çalışması ile devam eden antrenmanın son bölümünde dayanıklılık ve aerobik koşu parkur çalışması yapıldı.

Ahlatcı Çorum FK’da hazırlıklar bugün yapılacak antrenman ile kaldığı yerden devam edecek.