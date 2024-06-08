Çorum FK’nın ligdeki yeni rakiplerinden Esenler Erokspor, 2.Lig’de şampiyonluk yaşayıp 1.Lig’e yükseldiği teknik direktör Mehmet Altıparmak ile sözleşme yeniledi.

Biten sezonda, 2.Lig Beyaz Grup’ta normal sezonu şampiyon olarak tamamlayıp 1.Lig’e direkt yükselen Erokspor, 30 Haziran’da sözleşmesi bitecek olan teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yola devam edecek. İstanbul ekibinin, 55 yaşındaki Mehmet Altıparmak ile sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi.

Erokspor, biten sezonda Mehmet Altıparmak nezaretinde çıktığı 36 lig maçında 26 galibiyet, 5 beraberlik, 5 yenilgi alırken 83 puan topladı ve maç başına 2,31 puan ortalamasıyla şampiyon oldu.