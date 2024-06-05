İçişleri Bakanlığı’nın “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede 5 Milyon Erkeğe Farkındalık Eğitimi” kapsamında Çorum İl Jandarma Komutanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Çorum İl Müftülüğü ekipleri tarafından İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde ikamet eden erkek vatandaşlara bilgilendirme faaliyeti yapıldı.

Konu ile ilgili İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada vatandaşlara şiddetin tanımı ve çeşitleri, doğurduğu sonuçlar, çocuklar üzerindeki etkileri ve 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Ayrıca kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin önlenmesi hususunda KADES (Kadın Acil Destek) Uygulamasının önemi anlatılırken, elektronik kelepçe uygulamasından bahsedilerek broşür dağıtıldı.

İl Jandarma Komutanlığı görevlileri “Kadına Şiddet İnsanlık Suçudur” aile içi ve kadına yönelik şiddet veya şiddet tehdidinin önlenmesi amacıyla da 7/24 görevde olduğunu da vatandaşlara hatırlattı.

Editör: Haber Merkezi