Çorum Merkez Mislerovacığı Köyü Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Kenan Uğurcan ve yönetiminin organizesi ile köyde bulunan Kırklar Türbesi’nde kurbanlar kesilerek birlik ve beraberlik içerisinde yemek yenildi, dualar edildi.



Köy halkının dayanışma içerisinde olduğu buluşma öncesi bazı hayır sahipleri tarafından kurban bağışlandı. Kurbanların kesilmesi ve yemek hazırlanmasının ardından bol yağışlar nedeniyle şükür duası yapılırken, afetlerden, kaza ve belalardan uzak bir sezon dileğinde bulunuldu.

Dernek Başkanı Kenan Uğurcan, organizasyona gerek kurbanları ile, gerekse lokmaları, emekleri ile katkı veren tüm köy halkına ve dernek üyelerine teşekkür etti.