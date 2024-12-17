İYİ Parti İl Başkanı Yıldız, olaya tepki gösteren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve AK Parti Milletvekillerine de yüklendi.

Dervişoğlu’nun Çorum ziyaretinde korumalar ile gazeteciler arasında tatsız ve kendilerini de tasvip etmediği bir olay yaşandığını söyleyen Erkan Yıldız konuyla ilgili açıklamasında: “Korumaların yapmış olduğu itişme ve kalkışma konusunu ise asla tasvip etmiyoruz. Yapılan bu muamele konusun'da kamuoyu ve değerli basınımız dan özür diliyoruz.

Konu ile alakalı olarak basın mensuplarımız Erkan Karaca, Engin Erenler ve Volkan Sınayuç ile bizzat kendim telefonda görüşerek konu hakkında bilgi aldım. Üç değerli basın mensubu dostumuz da kendilerinin saldırıya uğramadığını ve sadece tartışmanın uzamaması konusunda araya girdiklerini söylemişlerdir.

8 yıldır hiçbir zaman Çorum basını ile hiçbir konuda sıkıntı yaşamadık. Çünkü yerel basın bizler için değerli ve her zaman önemli bir yeri olmaktadır. İYİ Parti Genel Başkanımızın Çorum ziyareti gördük ki birilerini fazlasıyla rahatsız ermiştir.

Bizler Çorum'un öz evlatlarıyız, hergün birlikte yanyana geliyoruz. Siyaset gelir geçer ama dostluklar her zaman bakidir. Bugüne kadar İYİ Parti olarak hiçbir gazeteci ile aramızda tatsızlık yaşanmamıştır. Bu olayı provakasyon haline getirmeye çalışanlar bellidir.” diye konuştu.

İYİ Parti İl Başkanı Yıldız açıklamasının son bölümünde olaya tepki gösteren Belediye Başkanı Aşgın ve Milletvekilleri Ahlatcı ve Kaya’ya da tepki göstererek “Konunun gerçekleşmesine hazırmıydınız ki hemen cevap vererek kınama yazdınız?” dedi.

Editör: Haber Merkezi