İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun Çorum ziyaretinde basın mensuplarına yönelik koruma ekibi tarafından yapılan saldırı ile ilgili partinin yetkili isminden açıklama geldi.

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, yaşananlardan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, olaya sebebiyet veren koruma görevlilerinin en sert şekilde uyarıldığını bildirdi.

Poyraz, saldırıya maruz kalan ÇORUM HABER Haber Müdürü Volkan Sınayuç başta olmak üzere Cuma Şahin, Erkan Karaca, Engin Erenler ve Halil Can Özeker’i arayarak hem özür diledi hem de bilgi verdi.

Volkan Sınayuç