Sungurlu Madeni Sanatkârlar Esnaf Odası Başkanlığı görevine geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurulda seçilen Erkan Kor, mazbatasını Sungurlu İlçe Seçim Kurulu’ndan aldı.

Gerçekleştirilen teslim töreninde Erkan Kor’a mazbatası Seçim Kurulu yetkilileri tarafından verildi. Mazbata almasının ardından resmen görevine başlayan Kor, Sungurlu’daki madeni sanatkâr esnafı için birlik ve dayanışma vurgusu yaptı.

Erkan Kor, kendisine destek veren tüm oda üyelerine teşekkür ederek, “Esnafımızın sorunlarını bilen, çözüm odaklı ve ortak akılla hareket eden bir yönetim anlayışıyla görev yapacağız. Sungurlu’daki madeni sanatkâr esnafımızın haklarını korumak ve oda hizmetlerini daha ileriye taşımak için çalışacağız” diye konuştu.

Yeni dönemde Sungurlu Madeni Sanatkârlar Esnaf Odası’nın; esnafın taleplerine daha hızlı cevap veren, mesleki gelişimi ve dayanışmayı önceleyen bir anlayışla faaliyetlerini sürdüreceği belirtildi.

Muhabir: SELDA FINDIK