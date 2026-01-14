HİTÜ’de akredite edilen ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) logosu alan bölümlerle diplomalar sadece Türkiye’de değil tüm dünyada geçerlilik kazanıyor.

Bu kapsamda yapılan çalışmalarla arkeolojiden ilahiyata, işletmeden sağlık ve iletişim programlarına kadar 15 bölüm, mezunlarına uluslararası tanınırlık sunuyor.

AKREDİTE PROGRAMLAR

TANINIRLIK SUNUYOR

HİTÜ’de İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesindeki 15 lisans ve ön lisans programı akredite edildi.

Akredite programlar, küresel ölçekli güçlü diploma ile yurt dışında istihdam ve akademik kariyer fırsatları gibi pek çok uluslararası tanınırlık imkanını öğrencilere sunuyor.

Akredite edilerek diploması sınır tanımayan programlar şu şekilde: “Antropoloji, Arkeoloji, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, İşletme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, İlahiyat, Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon, Bankacılık ve Sigortacılık, Medya ve İletişim, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Bilgisayar Programcılığı, İnşaat Teknolojisi ile İş Sağlığı ve Güvenliği.”

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR