Deniz Kızı Kahvehanesi’nin ortaklarından, çevresinde çok sevilen ve sayılan Arslan Özsolak (64) dün gece yarısı saat 24.00 sıralarında, tedavi görmekte olduğu Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nde hayata veda etti.

Geçmişte Çorum’un tanınmış şahsiyetlerinden Fırıncılar Odası Başkanı, merhum Ahmet Özsolak’ın oğlu, Hülya Özsolak’ın eşi, Aydın ve Ahmet Özsolak’ın babaları olan Arslan Özsolak, iki hafta önce beyin kanaması geçirmiş, Bilkent Şehir Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Arslan Özsolak’ın cenazesi, bugün Akşemsettin camii’nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

Arslan Özsolak geçen yıl Ağustos ayında Çorumspor'un gol kralı Osman Kiremitçioğlu ile birlikte gazetemizi ziyaret ederek Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar ile görüşmüştür.