İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar; Çorum Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret ederek; tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Çağlar'a Müdür Yardımcıları Tahir Demir, Cihan Türkmen ve Fatih Tophan da ziyarette eşlik etti.

Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bülent Özkaleli; nazik ziyaretinden dolayı Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Ziyarette Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Mustafa Burak Yalçın ve Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Demirer de hazır bulundu.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ