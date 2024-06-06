Çorum FK’nın deneyimli sol beki Erkan Kaş ve başarılı stoperi Zargo Toure, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yayımlanan ve Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde biten sezonda en çok süre alan futbolcuların yer aldığı 15 kişilik listede yer buldu.

Kırmızı-siyahlı formayla 33 maçta 2970 dakika süre alan Erkan Kaş listenin 4.sırasında yer alırken, Zargo Toure ise 32 maçta 2880 dakika ile ligin en çok süre alan 11.futbolcusu oldu.

Boluspor’dan Çağlar Şahin Akbaba ve Bandırmaspor’dan Ionnis Gkelios 34’er karşılaşmada 3060’şar dakika ile zirveyi paylaşırken, 34 maçta 3013 dakika sahada kalan Kocaelisporlu Daniel Joao Santos Candeias üçüncü sırada yer aldı.