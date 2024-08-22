Ahlatcı Çorum FK’nın sezon öncesinde Menemen FK’dan kadrosuna kattığı ancak beklenen performansı gösterememesi üzerine yollarını ayırdığı Erhan Kara’nın, eski takımlarından 1461 Trabzon’a transferi resmiyet kazandı.

29 yaşındaki sol bek, 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında formasını giydiği 2.Lig ekibi 1461 Trabzon’la 3 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan Erhan, “Daha önce de Trabzon’da futbol oynadım. Buranın havasını ve ne denli mücadeleci bir yapıya sahip olduğunu biliyorum. Transferimde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bu sezon takımımın başarılı olması için elimden geleni yapacağım” dedi.