U20 Futbol Millî Takımımız, İstanbul’da İtalya ile oynadığı U20 Elit Lig maçını 3-0 kaybetti. Ahlatcı Çorum FK’nın genç sağ beki Eren Tunalı, ilk 11’de başladığı maçta sakatlanarak oyundan çıktı.

Pendik Stadı’nda oynanan maçta konuk İtalya’nın gollerini 34. dakikada Thomas Berenbruch, 50. dakikada Maat Caprini ve 90+3. dakikada Kevin Zeroli kaydetti.

Maça ilk 11’de başlayan Ahlatcı Çorum FK’nın genç sağ beki Eren Tunalı, 21.dakikada Riyad ile girdiği ikili mücadele sırasında sakatlık geçirdi. Sol ayağında sorun yaşayan Eren, tedavisinin ardından yeniden oyuna girdi ancak 1 dakika sonra kendisini yere bırakarak oyuna devam edemeyeceğini işaret etti. Eren’in yerine 26.dakikada Yiğit Fidan oyuna girdi.

Eren’in sağlık durumu yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.

Türkiye, Elit Lig’deki son maçında 25 Mart Salı günü Romanya ile deplasmanda karşılaşacak.