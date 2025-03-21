Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2025 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Yıldız Erkekler Badminton Grup Birinciliği 18-20 Mart tarihleri arasında Sinop’ta yapıldı. Haşim Kağan Töremiş, Engin Makineci, Musab Şerbetçi, Furkan Alnıdelik ve Mustafa Buldu oyuncu grubu ile Çorum’u temsil eden Osmancık Şehit Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu gruptan çıkma başarısı göstererek 18-21 Nisan tarihleri arasında Mardin’de yapılacak olan Türkiye finallerinde mücadele etmeye hak kazandı.

Editör: RIFAT KARA