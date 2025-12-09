Savcılık talimatıyla Çorum’da gözaltına alındıktan sonra İstanbul’a götürülen ve ifadesinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Eren Karadağ, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen 29 şüpheliden Adana Demirspor eski başkanı Murat Sancak, Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı, Alassane Ndao ve Ahmet Okatan tutuklandı.
Bahis oynadığı tespit edilen ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nca da (PFDK) 9 ay hak mahrumiyeti cezasına çarptırılmıştı.
