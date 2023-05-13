Kalkan, en son Antalya’nın Kumluca ilçesinde, 24. Tarım ve Seracılık Festivali etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Yağlı Güreşlerde birinciliği aldı.

66’sı başpehlivan olmak üzere, 13 kategoride 1000 civarında pehlivanın katıldığı güreşlerde, küçük orta boyda mücadele eden Eren Kalkan, tüm rakiplerini yenerek şampiyon oldu.

Güreş hayatını Ankara ASKİ Spor Kulübü’nde sürdüren Eren Kalkan, 2023 yılının ilk şampiyonluğunu, Nisan ayının son haftasında, Balıkesir’in Gömeç ilçesinde düzenlenen 2.Ulubeyler Yağlı Güreşlerinde kazanırken, Mayıs ayının ilk haftasında da Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin düzenlediği 5.Yağlı Pehlivan Güreşlerinde küçük orta boyda birinciliği almıştı.