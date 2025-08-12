Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, halk tarafından seçilmesinin 11’nci yılını geride bıraktı.

AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı ile Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da birer mesajla Erdoğan’ın 11. yılını kutladı.

Buna göre Milletvekili Ahlatcı mesajında: “10 Ağustos 2014’te aziz milletimiz Türkiye’nin halk tarafından seçilen ilk Cumhurbaşkanını belirledi. Ülkemiz Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde her alanda tarihi atılımlara imza attı, bölgesinde söz sahibi, dünyada mazlumların umudu, hakkın ve adaletin gür sesi oldu. Bugün, Türkiye Yüzyılı hedeflerimizi milletimizle omuz omuza hayata geçirmeye kararlılıkla devam ediyoruz” görüşüne yer verdi.

Belediye Başkanı Aşgın da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda: “Cumhur'un reisinin halkın hür iradesiyle belirlenmeye başlanmasının 11. yılı kutlu olsun. 11 yıl önce bugün milletimizin sarsılmaz iradesiyle liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan, halk oyuyla seçilen ilk Cumhurbaşkanımız oldu. Seçme ve seçilme hakkının Cumhurbaşkanlığı makamı için de aziz milletimize ait olduğu, demokrasi tarihimize 11 yıl önce altın harflerle yazıldı. Rabb’im, Cumhurbaşkanımızı aziz milletimize hizmetten ayırmasın” ifadelerini kullandı.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR