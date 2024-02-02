Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretlerinde, bölgede devam eden çalışmaları inceleyerek, tamamlanan deprem konutlarının teslimini yapması bekleniyor.

Bu kapsamda, hafta sonu Hatay ve Gaziantep'e gidecek Erdoğan, hafta içi Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman ve Elazığ illerine ziyaret gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, depremden etkilenen diğer illeri de ilerleyen günlerde ziyaret etmesi bekleniyor.

YERLİKAYA: “KONUT

KURA ÇEKİMİ YARIN”

Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla 41 bin deprem konutunun, 5 bin köy evinin kura çekim ve teslim töreninin ilkinin yarın Hatay'da yapılacağını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD) düzenlenen "Kahramanmaraş Merkezli Depremleri Değerlendirme Toplantısı"nda açıklamalarda bulundu.

Ali Yerlikaya, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hızlı ve etkin şekilde çalışma başlatıldığını anımsatarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, felaketlerin yaşandığı her ile koordinasyonu sağlamak üzere, kabinemizin hemen hemen tüm bakanları görevlendirildi." dedi.

Depremlerin 120 bin kilometrekarelik alanda, 11 il, 124 ilçe, 6 bin 929 köy ve mahallede etkili olduğunu ifade eden Yerlikaya, "Ağır yıkıma neden olan depremlerde 53 bin 537 canımızı yitirdik, 107 bin 213 vatandaşımız da yaralandı." diye konuştu.

Bu süreçte devlet ve milletin tek yürek olarak hareket ettiğini anlatan Yerlikaya, şöyle devam etti: “Aziz milletimiz, kamu kuruluşlarımız, tüm mahalli idareler, sivil toplum kuruluşları, medyamız, 7'den 70'e herkes el ele veriyor, elden ele su, gıda, ilaç, giyecek, hijyen, yani yaşam için ne gerekiyorsa onları kolilerle tırlara yüklüyordu. Bölgede beslenme hizmeti kapsamında günlük ortalama 4 milyon kişiye yemek hizmeti verildi. 20 milyon gıda kolisi dağıtıldı, yaklaşık 150 bin yardım tırı bölgeye ulaştırıldı ve bunların dağıtımları koordine edildi. Evindeki yorganını gönderen ninelerimiz, düğünü için ayırdığı parasını bağışlayan genç kardeşlerimiz, kumbarasında biriktirdiği harçlığı paylaşan çocuklarımız, millet olmanın ne demek olduğunu bir kez daha gösteriyorlardı”

“Asrın felaketini asrın dayanışmasına dönüştürdük” diyen Yerlikaya, Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşların deprem bölgesine yardıma koştuğunu, adeta bir destan yazıldığını söyledi.