Olay, 29 Ocak Pazartesi günü Aşıklar Tepesi’nde yaşandı. Fırat Çetin köpeğini gezdirirken tasmasız rotvaydır cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Köpeğin saldırı anı saniye saniye kaydedildi.

Fırat Çetin, aynı köpeğin geçen ay babasına daha sonra üst komşunun çocuğuna saldırdığını, uyarılara rağmen kadının köpeğine tasma takmadığını dile getirdi.



En son minik köpeğini parkta gezdirirken, tasmasız köpeğin saldırısına uğradığını dile getiren Çetin, köpeğin sahibi kadına ‘Köpeğine tasma tak’ uyarısında bulunduğunu anlattı. Fırat Çetin’in iddiasına göre kadın o uyarıya sinirlendi, tehdide başladı. O da yetmedi Çetin’i tacizle suçladı.

Taciz iddiasıyla şoke olan Fırat Çetin, saldırgan köpeğin sahibinden şikayetçi oldu.

Yaşananlara ailesi, komşuları ve herkesin şahit olduğunu dile getiren Çetin, “Neden taciz etti diye ifade veriyorsun benim yüzümü kara düşürüyorsun?” diye sordu.