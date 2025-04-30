Çorum'da Cumhuriyet Halk Partisi tarafından hak, hukuk, adalet mitingi düzenlendi.

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un da katılım sağladığı miting, Bahabey Caddesi’nde toplanan çok sayıda vatandaşın Kadeş Barış Meydanı’na kadar sloganlar eşliğinde yaptığı adalet yürüyüşü ile başladı.

Meydanda toplanan kalabalığa seslenen Enginyurt, konuşmasına Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve Ekrem İmamoğlu'na selam göndererek başladı.

"Dilerim AK Partililer bu meydanı görürler. Traktör saymaya alıştılar. Çorum meydanında traktör yok, insan gibi insanlar var' ifadelerini kullanan Enginyurt, 'Bu meydan Çorumlu, Çorum'un yiğit insanları ile dolu. Ama siz sokağa çıkarıyorsunuz artık. Salonlardasınız korkuyorsunuz. En çokta Mustafa Kemal Atatürk'ten korkuyorsunuz.

Korkunun ecele faydası yok. Sizin yeni korkunuz Ekrem İmamoğlu artık. Ekrem korkusu nedeni ile geceleri sarayda uyuyamıyor, saga, sola fırça atıyor. Ne oldu diyor. Turpun büyüğü nerede?

Nerede biliyor musun Recep abi turpun büyüğü Çorum meydanında' diyerek iktidara yüklendi.